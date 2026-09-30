Lalitpur News: भारतीय बेटियों के जलवे से उत्साहित स्थानीय खिलाड़ी

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भारतीय महिला क्रिकेट सहित अन्य खेलों में भारत को स्वर्ण पदक मिलने से भारत का नाम रोशन हुआ है। उनके खेल को देखकर मैं भी आगे अपने प्रयास जारी रखूंगी और एक न एक दिन भारत की टीम का हिस्सा बनकर दिखाकर रहूंगी।-राखी राजाखेल हमारी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। यह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। जनपद में संसाधनों की कमी दूर हो तो यहां की बेटियां भी प्रदेश और देश में खेल कर जनपद का नाम रोशन करेंगी।-सुरभिएशियाई खेलों में भारत की महिला खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहीं है और देश को पदक दिला रहीं हैं। उनके प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है। विश्वास है कि पदक जीतने का सिलसिला बरकरार रहेगा। महिला टीम आगे की भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी।-साक्षी बुंदेलाभारत की टीम ने दिखा दिया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। चाहे क्रिकेट, कबड्डी या फिर दौड़, शूटिंग हर खेल में जीतना सिर्फ खेल की जीत नहीं, बल्कि महिला सशक्तीकरण की एक बड़ी मिसाल है। जिस पर हमें गर्व है।-आफरीन खान