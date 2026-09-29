Lalitpur News: सागर जा रही बस कंटेनर ट्रक से टकराई, छह घायल

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सोमवार की सुबह शहर से सवारियां लेकर एक निजी बस सागर की ओर जा रही थी। अभी बस नेशनल हाईवे-44 पर गोविंद सागर बांध के पास पहुंची थी। तभी आगे जा रहे कंटेनर ट्रक से टक्कर हो गई। इससे बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस में सवार रेखा (35) निवासी मोहल्ला नईबस्ती, नीतू सिंह (44) निवासी मोहल्ला रामनगर, राकेश कुमार (32) निवासी मोहल्ला पोस्ट ऑफिस, रतीबाई (45) निवासी मोहल्ला जुगपुरा, रागनी (11) निवासी मोहल्ला नेहरू नगर, रिंकी (35) निवासी मोहल्ला नेहरू नगर, मालती निवासी मोहल्ला नईबस्ती, रेखा कुशवाहा (41) निवासी सागर मध्य प्रदेश, साइ (28) निवासी मोहल्ला गोविंद नगर चोटिल हो गई। सवारियों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज करने के बाद घर भेज दिया गया। बस में 50 सवारियां थी और हाईवे पर आगे निकलने को लेकर यह घटना होनी सवारियों ने बताई।सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज कराया गया है। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।