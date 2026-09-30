फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Instructions issued to resolve electricity issues at Chandera Industrial Estate.

Lalitpur News: चंदेरा औद्योगिक आस्थान में बिजली समस्या के समाधान के दिए निर्देश

Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Wed, 30 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Instructions issued to resolve electricity issues at Chandera Industrial Estate.
ललितपुर। जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक में औद्योगिक विकास और निवेशकों की समस्याओं पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

चंदेरा औद्योगिक आस्थान में बिजली समस्या के समाधान पर बात हुई। अधिशासी अभियंता ने रोडा से विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव रखा। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार ने इस संबंध में कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों में अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली जल्द पूरी करने को कहा। नगर पालिका को चंदेरा में पार्क का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया। एसडीएम सदर ने धारा 80 में हुए संशोधन की जानकारी दी। जनपद ललितपुर में स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना हेतु एक पीपीटी प्रस्तुत की गई। निवेशकों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में उपजिलाधिकारी हेमंत पटेल, अग्निशमन अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed