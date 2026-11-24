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खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य ओमप्रकाश शास्त्री ने सोमवार को उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह सफलता महाविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। प्राचार्य ने कहा कि विद्यार्थी मेहनत, अनुशासन और लगन से असाधारण सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। उनके अनुसार महाविद्यालय में खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है।बरेली में होगी अखिल भारतीय प्रतियोगिताक्रीड़ाधिकारी अनिल सूर्यवंशी ने बताया कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उच्च स्तरीय खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि नितिन साहू और सजल राठौर आगामी दिनों में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में आयोजित होगी।इस अवसर पर आशा साहू, हिमांशु धर द्विवेदी, जितेंद्र कुमार, डॉ. शैलेंद्र सिंह चौहान, डॉ. अरिमर्दन सिंह, डॉ. रिचाराज सक्सेना, कविता पैजवार और श्वेता आनंद आदि मौजूद रहे।