Lalitpur News: सरकार की उपलब्धियों व लाभार्थियों के आंकड़े तत्काल करें तैयार-डीएम

विज्ञापन

जनपद में केंद्र सरकार के 12 और राज्य सरकार के 10 वर्षों के विकास कार्यों और जन-कल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान की पूर्व तैयारियों, रूपरेखा एवं विभागीय कार्य-योजना की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, विकास खंडों तथा स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दिनेश कुमार, प्रधानाचार्य स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय डॉ मयंक शुक्ला, उपायुक्त (श्रम/रोजगार) रमेश कुमार यादव, जिला विकास अधिकारी अतिरंजन सिंह, जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल सहित समस्त खंड विकास अधिकारी मौजूद रहे।