Lalitpur News: मुक्तिधाम पर कराई सफाई, झाड़ियां कटवाईं

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मालूम हो कि तीन अक्तूबर पेज नंबर दो पर ‘ मुक्तिधाम में गंदगी और अव्यवस्थाएं हावी,रात में अंतिम संस्कार में परेशानी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करने पर चेते नगर पालिका प्रशासन ने चंडी माता मंदिर के पीछे स्थित मुक्तिधाम में लगे खराब हैंडपंप को भी दुरुस्त कराया और यहां खड़ी झाड़ियों को साफ करवाया गया, इससे यहां अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। गांधीनगर द्वितीय के सभासद पुष्पा अरविंद राजा ने बताया कि मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। जो काम रह जाएंगे उन्हें बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रख कर उसे पारित करा कर काम कराएंगे।