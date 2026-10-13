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Lalitpur News: मुक्तिधाम पर कराई सफाई, झाड़ियां कटवाईं

Tue, 13 Oct 2026 12:14 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:14 AM IST
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Had the cremation ground cleaned and the bushes cleared.
झाड़ झककड कटाई के बाद मुक्ति धाम की स्थिति - फोटो : सांकेतिक
ललितपुर। शहर के मुक्तिधामों की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने कार्रवाई की है। चंडी माता मंदिर के पीछे स्थित मुक्तिधाम में एक विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान परिसर में उगी झाड़ियों और झाड़ी को कटवाया गया।
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मालूम हो कि तीन अक्तूबर पेज नंबर दो पर ‘ मुक्तिधाम में गंदगी और अव्यवस्थाएं हावी,रात में अंतिम संस्कार में परेशानी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करने पर चेते नगर पालिका प्रशासन ने चंडी माता मंदिर के पीछे स्थित मुक्तिधाम में लगे खराब हैंडपंप को भी दुरुस्त कराया और यहां खड़ी झाड़ियों को साफ करवाया गया, इससे यहां अंतिम संस्कार करने के लिए आने वाले लोगों को कुछ राहत मिल जाएगी। गांधीनगर द्वितीय के सभासद पुष्पा अरविंद राजा ने बताया कि मुक्तिधाम की व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। जो काम रह जाएंगे उन्हें बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रख कर उसे पारित करा कर काम कराएंगे।
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