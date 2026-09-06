Lalitpur News: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनेंगी चार सड़कें

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शहर के मुख्य मार्ग से एआरटीओ कार्यालय होकर राजघाट मार्ग को जोड़ने वाली सड़क समेत तीन अन्य ग्रामीण क्षेत्र में मार्गों की दशा किसी से छिपी नहीं है। इन मार्गों में गड्ढों व बारिश के जमा पानी सुरक्षित निकलना तक परेशानी बनी हुई है। वर्तमान में आए दिन दो पहिया वाहन चालक निकासी में अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग ने कार्ययोजना भेजी थी।शासन ने बीते माह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी थी। इसमें 11.15 किलोमीटर दूरी की सड़कों का निर्माण 10.41 करोड़ से किया जाएगा। शासन से स्वीकृति के बाद बाद विभाग ने अब इन सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। इससे राहगीरों को इन मार्गों पर आवागमन सुगम होगा।सीएम ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत मार्ग - दूरी - लागत (लाख)हाईवे से एआरटीओ नहर मार्ग होकर राजघाट मार्ग - 2.75 - 335.37हीरापुर से पीड़ार मार्ग - 5.20 - 433.81दशरारा से फड़ारी मार्ग - 2.20 - 203.96खिरियाखुर्द से खिरकन मार्ग - 01 - 68.81कुल - 11.15 - 1041.43कोटजनपद में शहर के मुख्य मार्ग से आरटीओ मार्ग होकर राजघाट रोड नहर मार्ग समेत चार सड़कें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं। इनके निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।विजय चंद्र, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड