Lalitpur News: रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर के लिए फुटओवरब्रिज बनकर तैयार

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नेहरूनगर की 25 हजार आबादी लंबे समय से फुटओवरब्रिज की मांग कर रही थी। पहले प्लेटफॉर्म एक से दो व तीन और नेहरूनगर के लिए एक पुल था। कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। बाद में पुराना पुल तोड़कर प्लेटफॉर्म चार का निर्माण किया गया। इसके बाद नेहरूनगर आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। स्थानीय लोगों ने सांसद, विधायक और रेल मंत्री को ज्ञापन दिए थे। रेलवे ने झांसी एंड की ओर स्थल सर्वेक्षण किया था। इसका प्रस्ताव 2025-26 में स्वीकृत किया गया था।ललितपुर रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर से स्टेशन के बाहर आने-जाने के लिए नए फुटओवरब्रिज के निर्माण का काम पूरा हो गया है। इस एफओबी के निर्माण से अब नेहरूनगर के लोगों को लाभ मिल सकेगा। - मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, रेलवे झांसी।