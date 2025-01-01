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Lalitpur News: रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर के लिए फुटओवरब्रिज बनकर तैयार

Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
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Foot-overbridge for Nehru Nagar at the railway station is now complete.
जीआरपी थाने के आगे  रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर के लिए बनकर तैयार हुआ नया फुटओवर ब्रिज।  स्रोत:संव
ललितपुर। रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर से स्टेशन के बाहर आने-जाने के लिए फुटओवरब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इससे नेहरूनगर, जुगपुरा और सिद्धनपुरा क्षेत्र के लगभग तीस हजार लोगों को लाभ मिलेगा। यह पुल रेल पटरियां पार करते समय होने वाले हादसों को कम करेगा।
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नेहरूनगर की 25 हजार आबादी लंबे समय से फुटओवरब्रिज की मांग कर रही थी। पहले प्लेटफॉर्म एक से दो व तीन और नेहरूनगर के लिए एक पुल था। कोरोना काल में इसे बंद कर दिया गया था। बाद में पुराना पुल तोड़कर प्लेटफॉर्म चार का निर्माण किया गया। इसके बाद नेहरूनगर आने-जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। स्थानीय लोगों ने सांसद, विधायक और रेल मंत्री को ज्ञापन दिए थे। रेलवे ने झांसी एंड की ओर स्थल सर्वेक्षण किया था। इसका प्रस्ताव 2025-26 में स्वीकृत किया गया था।
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ललितपुर रेलवे स्टेशन पर नेहरूनगर से स्टेशन के बाहर आने-जाने के लिए नए फुटओवरब्रिज के निर्माण का काम पूरा हो गया है। इस एफओबी के निर्माण से अब नेहरूनगर के लोगों को लाभ मिल सकेगा। - मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, रेलवे झांसी।
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