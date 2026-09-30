Lalitpur News: युवक की हत्या में पिता-पुत्र पर प्राथमिकी, जांच टीम गठित

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मृतक की पहचान दीपक रजक के रूप में हुई है। उसकी पत्नी संध्या ने कोतवाली में तहरीर दी है। संध्या ने बताया कि 27 सितंबर को उसके पति की हत्या की गई थी। दीपक अपने माता-पिता को रेलवे स्टेशन छोड़कर गांव लौट रहे थे। तभी बालचंद और उसके पिता सिरनाम लोधी ने साथियों संग मिलकर हत्या कर दी। शव को खड़ोवरा गांव के खेत में फेंक दिया गया था।पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजहतहरीर में बताया गया कि 24 सितंबर को दीपक का बालचंद से झगड़ा हुआ था। दीपक ने इसकी सूचना थाना बार में दी थी। 25 सितंबर को थाना बार में राजीनामा भी हो गया था। इसके बावजूद आरोपी रंजिश मानने लगे थे। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें गठित की हैं। सीओ सिटी अजय कुमार ने जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।