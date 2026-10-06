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Lalitpur News: डीके सिरसी, पठौरिया क्लब ने जीते मैच

Tue, 06 Oct 2026 01:00 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Tue, 06 Oct 2026 01:00 AM IST
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DK Sirsi and Pathauria Club won their matches.
तालबेहट। नगर के श्री मर्दन सिंह इंटर कॉलेज मैदान पर सोमवार को जिला स्तरीय टेनिस बॉल संकल्प सेवा कप के दो मैच हुए। इन मैचों में डीके इलेवन सिरसी और पठौरिया क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज की।
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पहला मैच डीके बाबा इलेवन सिरसी और हनुमान अंश क्लब के बीच खेला गया। सिरसी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिग्विजय ने 33 गेंदों में धुआंधार 63 रन बनाए। उनकी मदद से सिरसी ने 15.4 ओवर में 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में हनुमान अंश क्रिकेट क्लब की टीम सिरसी के गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। पूरी टीम नौ ओवरों में मात्र 59 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह डीके इलेवन सिरसी ने यह मैच आसानी से जीत लिया। दिग्विजय सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि चंद्रशेखर पंथ ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया।
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दूसरा मैच पठौरिया और बौलारी की टीमों के बीच खेला गया। बौलारी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पठौरिया ने 16 ओवरों में नौ विकेट खोकर 133 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बौलारी की पूरी टीम 14.4 ओवर में केवल 99 रन ही बना सकी। पठौरिया टीम की ओर से संतोष कबूतरा ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जिसे सुरेंद्र तिवारी ने प्रदान किया।
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मैचों में कृष्णपाल, नवीन पुरोहित, प्रदीप कुशवाहा और दिलजीत ने अंपायरिंग की भूमिका निभाई। शिवम कुशवाहा ने स्कोरिंग का कार्य संभाला।
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