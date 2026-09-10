Lalitpur News: विकास को मिलेगी रफ्तार, जिला पंचायत कराएगा कार्य

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जिला पंचायत का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो गया था। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन को ही प्रशासक नामित किया गया था। लेकिन, गाइइ लाइन जारी न होने से विकास कार्य थम गए थे। इनमें कई कार्य नहीं हो पा रहे थे। साथ ही आवश्यक कार्यों की कार्ययोजना नहीं हो पा रही थी।अब गाइड लाइन जारी होने से विकास कार्यों कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब जिला पंचायत में प्रशासकों नामित होने से पूर्व के स्वीकृत,अनुमोदित दैनिक,निर्माणाधीन, अथवा पूर्ण हो चुके कार्यों का भौतिक व तकनीकी मूल्यांकन कर भुगतान कर सकेंगी। प्रशासक जिला पंचायतों के कर्मियों का वेतन जारी कर सकेंगे। साथ ही पहले की तरह रूटीन कार्य कर सकेंगे। प्रशासक पूर्व के बोर्ड के अनुमोदित कार्य की निविदा/निर्माण कार्यवाही जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इसी तरह क्षेत्र पंचायत भी सामान्य व रुटीन कार्य कर सकेंगी। साथ ही आवश्यकता पर अनिवार्य कार्य को जिलाधिकारी की अनुमति से कर सकेंगे। इससे अब जिले के थमे विकास कार्य शुरू होंगे। लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी।अब शासन से गाइडलाइन जारी हो गई है। इससे विकास कार्यों को अधिक प्रगति मिलेगी। लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।- कैलाशनारायण निरंजन, अध्यक्ष, जिला पंचायत ललितपुर