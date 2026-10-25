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Lalitpur News: शहर-गांव में डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग बेखबर

Sun, 25 Oct 2026 12:49 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:49 AM IST
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Dengue wreaks havoc in cities and villages; health department remains oblivious.
आइसोलेशन वार्ड में भर्ती डेंगू के मरीज- संवाद
ललितपुर। जनपद में वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के तमाम दावों के बावजूद डेंगू का प्रकोप थम नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अब शहर में भी मरीज मिल रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, दस दिन में आठ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसमें सात मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं।
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वर्तमान में मेडिकल कॉलेज के आईसोलेशन वार्ड में सात डेंगू मरीज भर्ती हैं। इनमें चार मरीज शहर के पिसनारी, तालाबपुरा और नदीपुरा मोहल्लों से हैं। इन सभी में 22 व 23 अक्तूबर को डेंगू की पुष्टि हुई थी। वहीं महरौनी के ग्राम भैरा, करगन और गौना नाराहट से भी मरीज भर्ती हैं। चार दिन पहले सात मरीजों में पुष्टि होने के बाद भी अब तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिससे बीमारी पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है।
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स्वास्थ्य विभाग बीमारियों की रोकथाम को लेकर उदासीन बना हुआ है। विभाग के दस्तावेज में अब तक महज 12 डेंगू मरीज दर्ज हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज में भर्ती सात मरीजों का विवरण उनके पास नहीं है। इस कारण समय पर निरोधात्मक कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
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कोट
जिले में अब तक 12 मरीज मिले हैं। सात मरीज मेडिकल काॅलेज में भर्ती होने की जानकारी हुई है। इस पर समय से रिपोर्ट करने के लिए पत्राचार किया जाएगा।- डॉ. वीरेंद्र सिंह, सीएमओ
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