Lalitpur News: पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग

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उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की नवीन पेंशन योजना लागू है, उसमें अनेक खामियां हैं। जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। उसमें निश्चित पेंशन का प्राविधान नहीं है। यह योजना शेयर मार्केट पर आधारित है। जिससे कर्मचारियों को भविष्य में जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था पुन: लागू किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विवेक सिंह व जिला मंत्री राजेंद्र सिंह शामिल रहे।