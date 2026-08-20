Lalitpur News: पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
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ललितपुर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की नवीन पेंशन योजना लागू है, उसमें अनेक खामियां हैं। जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। उसमें निश्चित पेंशन का प्राविधान नहीं है। यह योजना शेयर मार्केट पर आधारित है। जिससे कर्मचारियों को भविष्य में जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था पुन: लागू किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विवेक सिंह व जिला मंत्री राजेंद्र सिंह शामिल रहे।
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उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की नवीन पेंशन योजना लागू है, उसमें अनेक खामियां हैं। जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। उसमें निश्चित पेंशन का प्राविधान नहीं है। यह योजना शेयर मार्केट पर आधारित है। जिससे कर्मचारियों को भविष्य में जोखिम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने पुरानी पेंशन व्यवस्था पुन: लागू किए जाने की मांग की है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विवेक सिंह व जिला मंत्री राजेंद्र सिंह शामिल रहे।
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