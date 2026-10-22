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Lalitpur News: बिना अनुमति सड़क खोदने पर जल निगम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 AM IST
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Demand for action against Jal Nigam for digging up roads without permission
ललितपुर। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली ललितपुर को पत्र सौंपा है। इसमें जल निगम की कार्यदायी संस्था द्वारा बिना अनुमति सड़क खुदाई पर कार्रवाई की मांग की गई है। खुदाई के बाद सड़कों की आधी-अधूरी मरम्मत से जनता को परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी हुई है।
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पत्र में वार्ड 21, तालाबपुरा, डोड़ाघाट का उल्लेख है। यहां एक वर्ष पूर्व बनी सीसी सड़क को भी खोदने का कार्य प्रस्तावित था। कच्ची पेवर ब्रिक्स सड़क पहले ही खोदी जा रही थी। अधिशासी अधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल निगम, झांसी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनकी कार्यदायी संस्था यूनिवर्सल मैप प्रोजेक्ट एंड एमएमपी इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के विरुद्ध भी प्राथमिक सूचना दर्ज करने को कहा गया है।
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