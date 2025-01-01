Lalitpur News: आगासौद-बीना रेलखंड पर तीसरी लाइन का आज होगा सीआरएस निरीक्षण
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:03 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:03 AM IST
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ललितपुर। आगासौद-बीना रेलखंड पर नव-निर्मित तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकरण 25 केवी विद्युत प्रणाली के तहत पूरा हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता जेसीएस बोरा ने सोमवार को इस रेलखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युतीकरण से संबंधित सभी प्रतिष्ठानों और उपकरणों की बारीकी से जांच की।
निरीक्षण के दौरान बोरा ने परख निरीक्षण यान और टावर वैगन से विद्युत कर्षण प्रणाली का परीक्षण किया। उन्होंने समपार फाटक, स्विचिंग पॉइंट, ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) के खंभों और तारों की जांच की। विद्युत उपकरणों की कार्यक्षमता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता का भी आकलन किया गया। रेल अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्युत कर्षण प्रणाली की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। निरीक्षण एवं परीक्षण के परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं। तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण से आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। कई वरिष्ठ रेल अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
सीआरएस निरीक्षण और स्पीड ट्रायल
प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता के निरीक्षण के बाद अगला चरण है। मंगलवार को रेल संरक्षा आयुक्त आगासौद में तीसरी लाइन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के साथ ही तीसरी रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल भी होगा। रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने पर ट्रेनों का संचालन निर्धारित तय स्पीड के साथ शुरू हो जाएगा।
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निरीक्षण के दौरान बोरा ने परख निरीक्षण यान और टावर वैगन से विद्युत कर्षण प्रणाली का परीक्षण किया। उन्होंने समपार फाटक, स्विचिंग पॉइंट, ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) के खंभों और तारों की जांच की। विद्युत उपकरणों की कार्यक्षमता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता का भी आकलन किया गया। रेल अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्युत कर्षण प्रणाली की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। निरीक्षण एवं परीक्षण के परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं। तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण से आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। कई वरिष्ठ रेल अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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सीआरएस निरीक्षण और स्पीड ट्रायल
प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता के निरीक्षण के बाद अगला चरण है। मंगलवार को रेल संरक्षा आयुक्त आगासौद में तीसरी लाइन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के साथ ही तीसरी रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल भी होगा। रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने पर ट्रेनों का संचालन निर्धारित तय स्पीड के साथ शुरू हो जाएगा।
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