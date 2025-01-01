Lalitpur News: आगासौद-बीना रेलखंड पर तीसरी लाइन का आज होगा सीआरएस निरीक्षण

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निरीक्षण के दौरान बोरा ने परख निरीक्षण यान और टावर वैगन से विद्युत कर्षण प्रणाली का परीक्षण किया। उन्होंने समपार फाटक, स्विचिंग पॉइंट, ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट (ओएचई) के खंभों और तारों की जांच की। विद्युत उपकरणों की कार्यक्षमता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता का भी आकलन किया गया। रेल अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्युत कर्षण प्रणाली की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। निरीक्षण एवं परीक्षण के परिणाम संतोषजनक पाए गए हैं। तीसरी रेल लाइन के विद्युतीकरण से आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी। कई वरिष्ठ रेल अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।सीआरएस निरीक्षण और स्पीड ट्रायलप्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता के निरीक्षण के बाद अगला चरण है। मंगलवार को रेल संरक्षा आयुक्त आगासौद में तीसरी लाइन के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के साथ ही तीसरी रेल लाइन पर स्पीड ट्रायल भी होगा। रेल संरक्षा आयुक्त की हरी झंडी मिलने पर ट्रेनों का संचालन निर्धारित तय स्पीड के साथ शुरू हो जाएगा।