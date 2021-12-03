Lalitpur News: तालाब की ऊंचाई बढ़ाने से जलमग्न हुई फसलें

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ललितपुर। कल्याणपुरा स्थित तालाब में अनधिकृत रूप से स्टेप पर दो खंडे की चिनाई करके दो फिट ऊपर बढ़ा देने से कई गांवों की फसलें पानी में डूब गईं। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय किसान संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि करीब 200 एकड़ जमीन पर बोई फसल जलमग्न हो गई है। इससे करीब 150 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने तालाब के बढ़ाए गए खंडे निकलवाने की मांग की है। इस दौरान रामपाल सिंह बुंदेला, रामसिंह, पार सिंह, महेंद्र कुमार गौतम, काशीराम, कृपाल सिंह, वीरेंद्र, मुरारीलाल, सोनू सहित अनेक किसान मौजूद रहे। - संवाद