Lalitpur News: पाली के बिरधा घाट पर दिखा मगरमच्छ
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:25 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:25 AM IST
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पाली। नगर पंचायत पाली के पास घुसी नाला के बिरधा घाट पर सोमवार सुबह एक मगरमच्छ दिखाई दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान चलाया। वन कर्मी ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़ कर ले गए। गौना रेंज के वन दरोगा अनुराग चौरसिया ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा दूर नदी में छोड़ दिया गया है।
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