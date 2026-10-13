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Lalitpur News: पाली के बिरधा घाट पर दिखा मगरमच्छ

Tue, 13 Oct 2026 12:25 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:25 AM IST
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Crocodile spotted at Birdha Ghat in Pali.
तालाब से मगरमच्छ का रेस्क्यू करती वन विभाग की टीम
पाली। नगर पंचायत पाली के पास घुसी नाला के बिरधा घाट पर सोमवार सुबह एक मगरमच्छ दिखाई दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान चलाया। वन कर्मी ग्रामीणों के सहयोग से मगरमच्छ को पकड़ कर ले गए। गौना रेंज के वन दरोगा अनुराग चौरसिया ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा दूर नदी में छोड़ दिया गया है।
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