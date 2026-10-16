फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Condition of 'shikshamitra' (para-teacher) deteriorates at school; dies

Lalitpur News: स्कूल में शिक्षामित्र की हालत बिगड़ी, मौत

Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Condition of 'shikshamitra' (para-teacher) deteriorates at school; dies
मृतक जानकी की फाइल फोटो।
ललितपुर। कंपोजिट विद्यालय गदयाना में कार्यरत शिक्षामित्र 56 वर्षीय जानकी निवासी ग्राम गदयाना की बुधवार को अचानक हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक के पुत्र ने हार्ट अटैक से मौत हाेने की बात कही।
विज्ञापन

मृतक के पुत्र आनंद ने बताया कि उसके पिता जानकी शिक्षामित्र थे और गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत थे। बुधवार को वह घर से विद्यालय गए थे। यहां जैसे ही उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए उनको बैचेनी और घबराहट होने लगी। यह बात कहते हुए वह बाहर निकलकर एक जगह बैठ गए। कुछ ही देर में वह अचेत हो गए। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उनको लेकर मेडिकल कॉलेज आए। यहां चिकित्सकों ने जानकी के शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। मृतक के चार पुत्र व एक पुत्री है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।
विज्ञापन

---------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed