Lalitpur News: स्कूल में शिक्षामित्र की हालत बिगड़ी, मौत

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मृतक के पुत्र आनंद ने बताया कि उसके पिता जानकी शिक्षामित्र थे और गांव में संचालित कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत थे। बुधवार को वह घर से विद्यालय गए थे। यहां जैसे ही उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए उनको बैचेनी और घबराहट होने लगी। यह बात कहते हुए वह बाहर निकलकर एक जगह बैठ गए। कुछ ही देर में वह अचेत हो गए। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उनको लेकर मेडिकल कॉलेज आए। यहां चिकित्सकों ने जानकी के शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। मृतक के चार पुत्र व एक पुत्री है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण का पता चलेगा।