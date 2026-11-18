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ब्लॉक जखौरा अंतर्गत इस मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन असंतुलित होकर गिर रहे हैं। वहीं, मार्ग की दूरी तय करने में 30 मिनट से अधिक समय लग रहा है। इसका असर आम लोगों के साथ विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने में परेशानी हो रही है। विज्ञापन

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जखौरा ननौरा से किसलवास मार्ग की सड़क में विशेष मरम्मत के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग ब्लॉक जखौरा अंतर्गत इस मार्ग की हालत लंबे समय से खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन असंतुलित होकर गिर रहे हैं। वहीं, मार्ग की दूरी तय करने में 30 मिनट से अधिक समय लग रहा है। इसका असर आम लोगों के साथ विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है। लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को विद्यालय पहुंचने में परेशानी हो रही है।जखौरा ननौरा से किसलवास मार्ग की सड़क में विशेष मरम्मत के अंतर्गत निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।- राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग

ललितपुर। जखौरा से ननौरा-किसलवास मार्ग पर सफर करने वाले लोगों को जल्द ही गड्ढों और जर्जर सड़क से राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग इस मार्ग की विशेष मरम्मत पर 1.02 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। शासन से मंजूरी मिलने की प्रत्याशा में निविदाएं मांगी गई हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सड़क की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा। इससे राहगीरों का आवागमन सुगम हो सकेगा।