बाल दिवस : विद्यालयों में बच्चों ने लगाए बालमेले, पेटिंग और रंगोली बनाई

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जनपद में 1357 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें 1.36 लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। शनिवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में उच्च प्राथमिक विद्यालय पनारी, इंग्लिश मीडियम प्राथमिक मॉडल विद्यालय मिर्चवारा, पूर्व माध्यमिक मसौरा कलां सहित अन्य विद्यालयों में मनाया गया। इसमें विद्यालयों में बालमेले लगाए गए। जिसमें यहां पढ़ने वाले बच्चों ने विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री के स्टॉल लगाए। इसमें अमरूद, शरीफा, ककड़ी, सिंघाड़े, नमकीन, चाट, चना मसाला, छोले-मटर, चॉकलेट, समोसे, गोल-गप्पे सहित अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री का स्टॉल लगाकर बच्चों ने सामान को बेचा। इन स्टॉलों पर लगे खाद्य सामग्री को विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने खरीदा। इसके साथ शिक्षकों ने बच्चों को बाल दिवस के महत्व और पंडित जवाहर लाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दिलाया गया। बच्चों के बीच पेंटिंग, वाद-विवाद और रंगोली प्रतियोगिताएं हुई। बाल दिवस पर विद्यालयों के बच्चों को टॉफी और मिष्टान्न का वितरण भी किया गया।00000000000000000000000