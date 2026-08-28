फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Broken culverts and potholes have become a nuisance for commuters.

Lalitpur News: टूटी पुलिया और गड्ढे बने राहगीरों की मुसीबत

Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Fri, 28 Aug 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Broken culverts and potholes have become a nuisance for commuters.
सुपरमार्केट मोड़ पर गहरा गड्ढा दे रहा हादसों को न्योता, कई जगह वाहन चालक हो चुके चोटिल
विज्ञापन

ललितपुर। शहर के गली-मोहल्लों में नालियों पर बनी कई पुलिया क्षतिग्रस्त हैं। इनके टूटे होने और चैंबर खुले पड़े होने से राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर हालात ऐसे हैं कि चार पहिया वाहन तो दूर, दोपहिया वाहन भी सुरक्षित नहीं निकल पा रहे हैं। रात के समय पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। बारिश में नालियों का पानी सड़क पर आने से समस्या और बढ़ जाती है।
गांधीनगर में क्षतिग्रस्त पुलिया बनी खतरा

गांधीनगर में सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर की ओर जाने वाली गली में नाली पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां से दिनभर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की आवाजाही रहती है। तेज रफ्तार वाहन चालक कई बार क्षतिग्रस्त पुलिया पर गिरकर चोटिल हो चुके हैं। मोहल्लेवासियों का कहना है कि वह पहले भी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। रात के समय गली में पैदल निकलना भी मुश्किल है। बच्चों के गुजरने पर उनके गिरने का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन

------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

अजीतापुरा में खुला पड़ा पुलिया का गड्ढा

मोहल्ला अजीतापुरा के मुख्य चौराहे पर वर्षों से नाली की पुलिया का चैंबर नहीं लगा है। इससे पुलिया का गहरा गड्ढा खुला पड़ा है। यहां से दोपहिया और चार पहिया वाहन गुजरते हैं। कई बार वाहन इसमें फंस जाते हैं और चालकों को उन्हें निकालने में परेशानी होती है। तेज रफ्तार दोपहिया वाहन चालक भी कई बार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। चौराहे पर दो बड़े वाहन आमने-सामने आने पर जगह कम होने के कारण उन्हें पीछे करने में भी परेशानी होती है। ऐसे में यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
----------------------
सुपरमार्केट मोड़ पर केबल के लिए खोदा गड्ढा

नझाई के तुवन रोड पर कंपनी बाग के पास सुपरमार्केट मोड़ पर केबल डालने के लिए की गई खोदाई के बाद सड़क किनारे बड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। गड्ढे में टूटी केबलें भी पड़ी हैं। मोड़ होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को गड्ढे से बचकर निकलना पड़ता है। सड़क किनारे दुकानों के वाहन और पास में हाथ ठेले खड़े रहने से रास्ता और संकरा हो जाता है। ऐसे में वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोड़ पर गड्ढा होने के कारण हादसे का खतरा भी बना हुआ है।
------------------
गली-मोहल्लों में जहां भी नालियों की पुलिया क्षतिग्रस्त हैं, उनका सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद उनकी मरम्मत का काम कराया जाएगा।
दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed