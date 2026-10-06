Lalitpur News: गर्भवती महिला और चार वर्षीय पुत्र के शव कुएं में मिले

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परिजनों के अनुसार पूजा करीब सात-आठ माह की गर्भवती थी। सोमवार को उसका पति पुरुषोत्तम, जो निजी विद्यालय में शिक्षक है, स्कूल गया था। परिवार के अन्य लोग खेती-किसानी के काम में लगे थे। सुबह पूजा घरेलू काम करने के बाद पुत्र के साथ नहाने के लिए घर से निकली थी। दोपहर करीब ढाई बजे तक दोनों के वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की।घर से कुछ दूरी पर स्थित कुएं के पास पूजा के कपड़े और चप्पलें मिलीं। कुएं में तलाश करने पर दोनों के शव दिखाई दिए। सूचना पर जाखलौन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रस्सी व चारपाई के सहारे दोनों शवों को बाहर निकलवाया।परिजनों के अनुसार सुबह पूजा सामान्य थी और घर के कामकाज में लगी हुई थी। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि वह सुबह मूली धोते हुए भी दिखाई दी थी। इसके बाद वह पुत्र को लेकर नहाने के लिए घर से निकली थी।मायके पक्ष भी पहुंचाघटना की जानकारी मिलने पर ग्राम धौर्रा निवासी पूजा के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों के अनुसार पूजा की शादी करीब छह वर्ष पहले हुई थी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों और परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।महिला और उसके पुत्र के कुएं में शव मिलने की सूचना पर दोनों को बाहर निकलवाया गया। दोनों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है।अजय कुमार ,क्षेत्राधिकारी सदर