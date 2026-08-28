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Lalitpur News: बारिश के चलते नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छाया रहा विद्युत संकट

Fri, 28 Aug 2026 11:53 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:53 PM IST
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A power crisis prevailed in both urban and rural areas due to the rain.
तालबेहट। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। बारिश के चलते बिजली और जल संकट का लोगों को सामना करना पड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 15-15 घंटे तक बिजली नहीं आ रही है। इससे उपभोक्ताओं में गहरी नाराजगी है।
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इस समय इंद्र देवता क्षेत्र में मेहरबान हैं। जिसके चलते पूरे क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश और तेज हवाओं के चलते क्षेत्र में कई जगह बिजली के तार टूट गए और कई जगह लाइनों में फाॅल्ट आने से लोगों को बिजली के गंभीर संकट का सामना भी करना पड़ा। बिजली न आने से लोगों को पानी के भी संकट का सामना करना पड़ा।
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कड़ेसराकलां और आसपास के गांवों की बिजली बीस घंटे से ठप है। लगभग दो दर्जन से अधिक गांवों में बिजली का संकट है। जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं, विभागीय अधिकारियों के पर्सनल और सीयूजी फोन बंद आ रहे हैं। - सौरभ जैन, कड़ेसराकलां
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- सौरभ जैन, कड़ेसराकलां


ग्राम बिजरौठा में बुधवार को रात 11 बजे से बिजली आपूर्ति ठप है। जो बृहस्पतिवार को सायंकाल सात बजे आई। इसके अलावा शुक्रवार को भी सुबह से बिजली नहीं आई। म्याव मार्ग पर लगी डीपी पिछले छह दिन से खराब पड़ी है। जानकारी के बाद विभागीय अधिकारी मौन हैं। - राजू चौबे, बौलारी

नगर में भी सुबह से आने जाने का क्रम रहा जारी
शुक्रवार को रात में ही लाइन में फिर फाॅल्ट आने से दो नंबर फीडर की आपूर्ति ठप हो गई थी। इसके बाद सुबह से ही नगर के दोनों फीडरों में बिजली के आने जाने का क्रम जारी रहा।

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बारिश से पहले हुए काम की खुली कलई
उपभोक्ताओं का आरोप है कि बारिश से पूर्व विभाग ने कुछ दिन पूर्व ही बारिश में बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए पेड़ों के डालों, झाडियों की कटाई एवं फाॅल्ट एवं लाइन दुरुस्त कराने का काम कराने की बात कहते हुए कई घंटे आपूर्ति ठप रही थी। फिर इतने अधिक फाॅल्ट लाइनों में कैसे आ रहे हैं। यह समझ से परे है। विभागीय उच्चाधिकारियों को इसकी जांच करानी चाहिए। जिससे पूर्व में हुए काम की हकीकत सामने आ सकें।

बारिश से लाइन में फाॅल्ट आने पर आपूर्ति बाधित हुई थी। इसे सही करवाकर आपूर्ति सुचारू कराई जा रही है।
पवन कुमार, अधिशासी अभियंता, प्रथम विद्युत विभाग
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