Lalitpur News: आज योजनाओं की हकीकत जानने पहुंचेगी शासन की टीम

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ललितपुर। शासन की टीम मंगलवार को आकांक्षात्मक ब्लॉक मड़ावरा का स्थलीय निरीक्षण करेगी। यह निरीक्षण विभिन्न सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए किया जाएगा। इसमें विद्यालय,अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम पंचायतों में सुविधाओं की वर्तमान स्थिति देखी जाएगी।निरीक्षण के दौरान कृषि, आधारभूत ढांचे और सामाजिक विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह ने बताया कि यह आकांक्षात्मक विकास खंड कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। ब्लॉक क्षेत्र में 50 इंडीकेटर्स के आधार पर उपलब्धियों का नियमित आकलन किया जा रहा है। इस आकलन की विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को नीति आयोग और प्रदेश सरकार की ओर से प्रोत्साहन धनराशि भी प्रदान की जाती है।000000000000निरीक्षण के मुख्य बिंदुविशेष सचिव व नोडल अधिकारी प्रत्यूष पांडेय इस निरीक्षण का नेतृत्व करेंगे। वह आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों का स्थलीय दौरा करेंगे। विद्यालयों में पेयजल, बिजली, फर्नीचर और क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता जांची जाएगी। छात्र-शिक्षक अनुपात और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता पर भी गौर किया जाएगा। यह पड़ताल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।00000000000ग्राम पंचायत और अन्य केंद्रों की पड़तालनिरीक्षण टीम ग्राम पंचायत और पंचायत सचिवालय में भी पड़ताल करेगी। यहां पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की उपलब्धता देखी जाएगी। स्वयं सहायता समूह केंद्रों का भी भ्रमण किया जाएगा ताकि उनकी कार्यप्रणाली समझी जा सके। यह व्यापक निरीक्षण विकास कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति को उजागर करेगा और सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करेगा।