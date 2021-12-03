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Lalitpur News: तहसील में मुआवजे के लिए किसानों की भीड़ उमड़ी

Tue, 13 Oct 2026 12:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:00 AM IST
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A crowd of farmers thronged the tehsil office seeking compensation.
तालबेहट। जनपद में पिछले महीनों में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की उड़द और मूंगफली की फसलें नष्ट हो गई थीं। प्रशासन ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी के एजेंट की संयुक्त टीम से नुकसान का आकलन कराया था। अब शासन से बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा आने की खबर है।
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मुआवजे के लिए तहसील स्तर पर लेखपालों द्वारा किसानों से आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के नंबर जुटाए जा रहे हैं। सोमवार को दो दिन की छुट्टी के बाद तहसील परिसर में किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। किसान खतौनी निकलवाने और अपने लेखपालों को खोजने में लगे रहे।
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किसानों की समस्याएं
फार्मर रजिस्ट्री के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वालों ने किसानों को जमकर लूटा। कागजों का फोटोस्टेट कराने के लिए भी मशीनों पर भीड़ लगी रही। कई गांवों के किसानों ने बताया कि उन्हें दो दिन से लेखपाल नहीं मिल रहे हैं और उनके फोन भी बंद हैं। किसानों ने प्रपत्र जमा करने के लिए तहसील में गांव अनुसार काउंटर खोलने की मांग की है।
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