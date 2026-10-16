Lalitpur News: सराफा बाजार में ग्राहकों की पसंद के आभूषणों का संग्रह तैयार

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नवरात्र के दौरान बाजार में ग्राहकों की आमद बढ़ी। अब त्योहारों के साथ शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए कारोबारी भी तैयारियों में जुटे हैं। ग्राहक अपनी पसंद के डिजाइन देखकर आभूषणों की बुकिंग करा रहे हैं। बदलते चलन के बीच हल्के वजन के गहने लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इनमें पारंपरिक आभूषणों के साथ आधुनिक डिजाइन भी शामिल हैं। त्योहारों के दौरान सोने-चांदी के सिक्कों की खरीदारी को लेकर भी सराफा कारोबारियों को उम्मीदें हैं।हल्के गहनों के साथ पारंपरिक आभूषणों की भी मांगसराफा व्यापारी संतोष तामियां ने बताया कि बाजार में सोने का भाव करीब 1.48 लाख रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का भाव करीब 2.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए हल्के वजन के आभूषणों के विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शादी-विवाह के लिए लोग पुराने गहनों की सफाई और मरम्मत भी करा रहे हैं।हल्के वजन के आभूषणों का बढ़ा चलनसराफा व्यापारी प्रांसुर जैन ने बताया कि आभूषणों के वजन और डिजाइन को लेकर ग्राहकों की पसंद में बदलाव आया है। पहले जहां भारी करधनी और गहनों को पसंद किया जाता था, वहीं अब हल्के वजन के आभूषणों की ओर रुझान बढ़ा है। पहले 500 ग्राम की करधनी बनवाई जाती थी, जबकि अब 250 ग्राम की करधनी भी तैयार की जा रही हैं। इससे ग्राहकों को अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार विकल्प मिल रहे हैं।त्योहारों के लिए दुकानों में तैयार है नया संग्रहसराफा व्यापारी योगेश सराफ ने बताया कि नवरात्र में बाजार में रौनक दिखाई दी। त्योहारों को देखते हुए दुकानों में आभूषणों का स्टॉक तैयार रखा गया है। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार गहनों के विकल्प उपलब्ध रहेंगे। धनतेरस और दिवाली पर सोने-चांदी के सिक्कों की खरीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है।त्योहारों में हल्के आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीदसराफा व्यापारी संजय कुमार ड्योडिया ने बताया कि बाजार में ग्राहकों की आमद शुरू हो गई है। बदलते चलन के साथ हल्के वजन के आभूषण पसंद किए जा रहे हैं। त्योहारों के दौरान ऐसे गहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए दुकानों में विभिन्न डिजाइन और वजन के आभूषण उपलब्ध कराए गए हैं।