Lalitpur News: अच्छी सड़क होने के बावजूद दोबारा डाल दी सीसी रोड

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ललितपुर। नगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व नगर अध्यक्ष हरीबाबू शर्मा ने सीसी सड़क निर्माण की जांच की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। यह निर्माण वार्ड नंबर 26 महावीरपुरा के मऊठाना में जैन नया मंदिर के पास हुआ है। शिकायती पत्र में आरोप है कि पहले से सड़क अच्छी हालत में थी। इसके बावजूद वहां जबरन नई सीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया। इससे सड़क की ऊंचाई बढ़ने से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अब सड़क का पानी मोहल्लेवासियों के घरों में प्रवेश करने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने निर्माण का विरोध भी किया था, पर कार्य जारी रहा। शर्मा ने संबंधित अवर अभियंता की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्माण की आवश्यकता, गुणवत्ता और लागत की निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की है। संवाद