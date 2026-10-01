Lalitpur News: हत्यारोपियों के मध्य प्रदेश में छिपे हाेने की आशंका, पुलिस टीमों ने डाला डेरा

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कोतवाली सदर के ग्राम मसौराकलां हाल निवासी शहर के मोहल्ला पटेल नगर निवासी बी फार्मा के 25 वर्षीय छात्र भूपेंद्र उर्फ छोटू की 28 सितंबर की रात को चौकाबाग मोहल्ले में स्थित शराब दुकान के बाहर चाकू से हमला करके हत्या कर दी गई थी। घटना के समय शराब दुकान के बाहर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी। हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए थे। हत्या की वारदात शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया था और उससे पूछताछ जारी है। मृतक के पिता लक्ष्मीप्रसाद की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने करन कुशवाहा, अजय कुशवाहा, रूपेश साहू, पुण्य प्रताप और अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। एसपी संजीव कुमार बाजपेई ने सीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस की तीन टीमें गठित की थी। पुलिस टीमों ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उनके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी घटना के बाद जिले से बाहर समीपवर्ती मध्य प्रदेश में भाग गए है। इस पर पुलिस टीम मध्य प्रदेश क्षेत्र में आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अनुमान है कि जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में सभी हत्यारोपी आ जाएंगे। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि हत्यारोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। जल्द ही पुलिस हत्यारोपियों को पकड़कर इस घटना का खुलासा कर देगी।हत्या का कारण जानने में पुलिस जुटीयुवक की हत्या का पहला कारण रुपयों के लेन-देन को बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस हत्या के अन्य कारणों की भी गहनता से जांच कर रही है। इसके लिए पुलिस की टीमें तकनीकी साक्ष्य के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी जांच पड़ताल कर रही है।एसपी से मिले मृतक के पिता, जल्द गिरफ्तारी की मांगबुधवार को मृतक के पिता लक्ष्मीप्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस घटना में शामिल अन्य लोगों को नाम रिपोर्ट में शामिल कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। एसपी ने मृतक के पिता को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का भरोसा दिया।सीसीटीवी फुटेज बनी पुलिस की अहम कड़ीहत्या की वारदात शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुई। पुलिस ने उक्त फुटेज को सुरक्षित किया। पुलिस के लिए सीसीटीवी के यह फुटेज अहम साक्ष्य माने जा रहे है। फुटेज में वारदात के दौरान मौजूद हमलावरों के साथ उनकी गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका भी जांच रही है।सुलगते सवालों के जवाब खोजने होंगे पुलिस को- युवक की हत्या किन कारणों के चलते की गई।- रुपयों के लेन-देन के अलावा हत्या का और कोई भी कारण तो नहीं था।- हत्या प्लानिंग के साथ की गई या कहासुनी के दौरान मामला बिगड़ जाने के बाद हुई।- परिजनों के मुताबिक युवक गांव में था, उसे फोन करके बुलाया था, उसको बुलाने वाला कौन था।