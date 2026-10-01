Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में 20 नर्सें करेंगी ज्वाइन

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मेडिकल कॉलेज को मान्यता भले ही वर्ष 2024 में मिल गई थी। लेकिन अब तक स्टाॅफ नर्स की कमी पूरी नहीं हो सकी थी। यहां पर महज 60 स्टाॅफ नर्सें कार्यरत थीं। ऐसे में कॉलेज के विभिन्न विभाग स्टाॅफ नर्सों की कमी से जूझ रहे थे। बीते महीनों में 140 पदों पर स्टाॅफ नर्स की भर्ती की जानी थी। इनमें से 120 पदों पर स्टाॅफ नर्सों की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन 20 पद रिक्त चल रहे थे। इन पर भी अब स्टाॅफ नर्स नियुक्त होकर आ गईं हैं। इन 20 स्टाॅफ नर्स के आने से कॉलेज प्रशासन को राहत हो जाएगी।मेडिकल कॉलेज में 20 स्टॉफ नर्स की नियुक्ति हेा गई है। इसके साथ ही अब इनकी संख्या 200 हो गई है। इससे सुविधाओं में और विस्तार होगा।- डाॅ. मधुरेंद्र राजपूत, नोडल अधिकारी, मेडिकल कॉलेज