Lalitpur News: 12 क्विंटल नकली मावा, मिल्क केक और बर्फी बरामद

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तेरई फाटक के पास बस की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री मिलने पर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी। इसके बाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बस से सामग्री उतरवाकर जांच की। टीम के अनुसार, बरामद सामग्री में मिल्क केक के 30 डिब्बे, बर्फी के 15 क्विंटल और करीब छह क्विंटल मावा शामिल था। बर्फी दस-दस किलो के पैकेट में रखी थी। शुरुआती जांच में आशंका जताई गई कि बर्फी के नाम पर नकली मावा खपाने की तैयारी थी। इसके अलावा करीब 50 किलो हींग और हींग बनाने में इस्तेमाल होने वाला रसायन भी बरामद हुआ।दस्तावेज नहीं दिखा सका बस स्टाफखाद्य विभाग की टीम ने बस स्टाफ से खाद्य सामग्री से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। मिलावट की आशंका के आधार पर टीम ने सामग्री जब्त कर ली। बरामद खाद्य पदार्थों की कीमत करीब 12 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने स्लीपर बस को सीज कर दिया।नमूने लेकर गड्ढे में नष्ट कराई सामग्रीखाद्य विभाग की टीम ने मावा, मिल्क केक, बर्फी और हींग के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर बरामद सामग्री नष्ट करा दी गई। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वितीय विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसएस निरंजन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।दावा : धौलपुर, ग्वालियर और मुरैना से लाई जा रही थी मिलावटी सामग्रीखाद्य सुरक्षा आयुक्त विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि बस से बरामद मावा, मिल्क केक और बर्फी धौलपुर, ग्वालियर और मुरैना से लाए जा रहे थे। शुरुआती जांच में मावा रिफाइंड, मिल्क पाउडर और प्रतिरक्षक मिलाकर बनाया जाना सामने आया है। उन्होंने बताया कि बरामद हींग में कुछ मात्रा असली हींग की थी, जबकि बाकी सामग्री में हींग बनाने में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और करीब 700 लीटर रसायन मिला। सभी सामग्री के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं।