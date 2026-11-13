Lalitpur News: प्लेटफाॅर्म नंबर एक से 40 दिन तक नहीं गुजरेंगी ट्रेनें
झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:01 AM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:01 AM IST
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झांसी। झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर बैलास्ट लेस ट्रैक (बीएलटी) का निर्माण 20 नवंबर से 29 दिसंबर तक होगा। इसके चलते ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया जाएगा।
जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया यह निर्माण 40 दिन चलेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक से गुजरने वाली 58 ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्म से संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा तो कुछ के मार्ग में परिवर्तन होगा। कुछ ट्रेन आंशिक प्रभावित होंगी तो कुछ री-शेड्यूल करके चलेंगी।
- इनके बदलेंगे प्लेटफॉर्म
ट्रेन संख्या 15068 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 20413 वाराणसी-इंदौर, ट्रेन संख्या 20415 वाराणसी-इंदौर, ट्रेन संख्या 22585 वाराणसी-गांधीनगर, ट्रेन संख्या 12448 निजामुद्दीन-मानिकपुर, ट्रेन संख्या 12533लखनऊ-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12184 प्रतापगढ़-भोपाल, ट्रेन संख्या 15029 गोरखपुर-पुणे, ट्रेन संख्या 19314 पटना- इंदौर, ट्रेन संख्या 19322 पटना-इंदौर, ट्रेन संख्या 12593 लखनऊ-भोपाल, ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद, ट्रेन संख्या 19168 वाराणसी सिटी-अहमदाबाद, ट्रेन संख्या 22537गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 22121 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-लखनऊ, ट्रेन संख्या 11801ग्वालियर-प्रयागराज, ट्रेन संख्या 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 15030 पुणे- गोरखपुर, ट्रेन संख्या 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 12103 पुणे-लखनऊ, ट्रेन संख्या 12176 ग्वालियर-हावड़ा, ट्रेन संख्या 12178
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मथुरा-हावड़ा, ट्रेन संख्या 20976 आगरा कैंट-हावड़ा, ट्रेन संख्या 12107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सीतापुर, ट्रेन संख्या 12173 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-प्रतापगढ़, ट्रेन संख्या 22470निजामुद्दीन-खजुराहो, ट्रेन संख्या 12002 दिल्ली-रानी कमलापति, ट्रेन संख्या 12804 निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम, ट्रेन संख्या 12782निजामुद्दीन-मैसूर, ट्रेन संख्या 12646 निजामुद्दीन-एर्नाकुलम, ट्रेन संख्या 12148 निजामुद्दीन-कोल्हापुर, ट्रेन संख्या 12644 निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम, ट्रेन संख्या 12050 निजामुद्दीन-झांसी, ट्रेन संख्या 64608 कानपुर सेंट्रल-झांसी, ट्रेन संख्या 20414 इंदौर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 20416 इंदौर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 12597 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ट्रेन संख्या 19306
कामाख्या-डॉ. अम्बेडकर नगर, ट्रेन संख्या 20172 निजामुद्दीन-रानी कमलापति, ट्रेन संख्या 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 15065 गोरखपुर-पनवेल, ट्रेन संख्या 15067 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस, ट्रेन संख्या 11080 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत, ट्रेन संख्या 15045 गोरखपुर-ओखा, ट्रेन संख्या 16094 लखनऊ जं.-चेन्नई सेंट्रल, ट्रेन संख्या 15023 गोरखपुर-यशवंतपुर, ट्रेन संख्या 12104 लखनऊ-पुणे, ट्रेन संख्या 22122 लखनऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12780 निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा, ट्रेन संख्या 11110 लखनऊ-झांसी, ट्रेन संख्या 11107 ग्वालियर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 12183 भोपाल-प्रतापगढ़, ट्रेन संख्या 19313 इंदौर-पटना, ट्रेन संख्या 19305 डॉ. अम्बेडकर नगर -कामाख्या, ट्रेन संख्या 19321 इंदौर-पटना, ट्रेन संख्या 12447 मानिकपुर-निजामुद्दीन
- ये ट्रेनें की गईं निरस्त
ब्लॉक कार्य के कारण ट्रेन संख्या 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं मंगलवार को चलती है, यह 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी शनिवार को चलती है। यह 21 नवंबर से 26 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 07075 हैदराबाद-गोरखपुर शुक्रवार, ट्रेन संख्या 07076 गोरखपुर-हैदराबाद रविवार को 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक रद्द रहेगी।
- इन ट्रेनों को किया नियमित
ट्रेन संख्या गाड़ी संख्या 05073/05074 को ट्रेन संख्या 15301/15302, ट्रेन संख्या 07075/07076 को ट्रेन संख्या 22075/22076 के रूप में नियमित किया है।
- इन ट्रेनों के बदलेंगे मार्ग
ट्रेन संख्या 12174 प्रतापगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर-झांसी-बीनाइटारसी के बजाय कानपुर-हरपालपुर-ओहान-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 12108 सीतापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर-झांसी-इटारसी के बजाय कानपुर-हरपालपुर-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोविंदपुरी-झांसी-बीना-इटारसी की जगह गोविंदपुरी-कानपुर-हरपालपुर-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 12590 चर्लपल्ली-गोरखपुर इटारसी-जबलपुर-कानपुर, ट्रेन संख्या 11407 पुणे-लखनऊ इटारसी-जबलपुर-कानपुर, ट्रेन संख्या 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ मथुरा-झांसी-बीना के बजाय मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना, ट्रेन संख्या 12406 निजामुद्दीन-भुसावल मथुरा-झांसी-बीना की जगह मथुरा-बयाना-बीना, ट्रेन संख्या 14622 फिरोजपुर नांदेड़ ग्वालियर-झांसी-बीना की जगह ग्वालियर-गुना-बीना, ट्रेन संख्या 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ग्वालियर-गुना (रिवर्सल)-बीना, ट्रेन संख्या 14320 बरेली-इंदौर ग्वालियर-गुना-रूठियाई, ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद गोविंदपुरी-इटावा-ग्वालियर-गुना, ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा गुना-ग्वालियर-इटावा-गोविंदपुरी,ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी ग्वालियर-इटावा-कानपुर, ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर कानपुर-इटावा-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट ललितपुर- खजुराहो (रिवर्सल)-महोबा, ट्रेन संख्या 22130 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस महोबा-खजुराहो (रिवर्सल)-ललितपुर, ट्रेन संख्या 12944 कानपुर सेंट्रल-वलसाड कानपुर-प्रयागराज-मानिकपुर-जबलपुर-इटारसी होकर चलेगी।
- इन ट्रेनों का आंशिक समापन-प्रारंभ होगा
ट्रेन संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर सिटी दतिया से प्रारंभ होगी।ट्रेन संख्या 19666 उदयपुर सिटी-खजुराहो दतिया पर समाप्त होगी। ट्रेन संख्या 12279 झांसी -नई दिल्ली ग्वालियर से प्रारंभ होगी। ट्रेन संख्या 12280 नई दिल्ली-झांसी ग्वालियर पर समाप्त होगी।
विज्ञापन
जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया यह निर्माण 40 दिन चलेगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक से गुजरने वाली 58 ट्रेनों को अन्य प्लेटफार्म से संचालित किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को निरस्त किया जाएगा तो कुछ के मार्ग में परिवर्तन होगा। कुछ ट्रेन आंशिक प्रभावित होंगी तो कुछ री-शेड्यूल करके चलेंगी।
विज्ञापन
- इनके बदलेंगे प्लेटफॉर्म
ट्रेन संख्या 15068 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 20413 वाराणसी-इंदौर, ट्रेन संख्या 20415 वाराणसी-इंदौर, ट्रेन संख्या 22585 वाराणसी-गांधीनगर, ट्रेन संख्या 12448 निजामुद्दीन-मानिकपुर, ट्रेन संख्या 12533लखनऊ-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12184 प्रतापगढ़-भोपाल, ट्रेन संख्या 15029 गोरखपुर-पुणे, ट्रेन संख्या 19314 पटना- इंदौर, ट्रेन संख्या 19322 पटना-इंदौर, ट्रेन संख्या 12593 लखनऊ-भोपाल, ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा-अहमदाबाद, ट्रेन संख्या 19168 वाराणसी सिटी-अहमदाबाद, ट्रेन संख्या 22537गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12598 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 22121 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-लखनऊ, ट्रेन संख्या 11801ग्वालियर-प्रयागराज, ट्रेन संख्या 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 15030 पुणे- गोरखपुर, ट्रेन संख्या 22534 यशवंतपुर-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 12103 पुणे-लखनऊ, ट्रेन संख्या 12176 ग्वालियर-हावड़ा, ट्रेन संख्या 12178
विज्ञापन
मथुरा-हावड़ा, ट्रेन संख्या 20976 आगरा कैंट-हावड़ा, ट्रेन संख्या 12107 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-सीतापुर, ट्रेन संख्या 12173 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-प्रतापगढ़, ट्रेन संख्या 22470निजामुद्दीन-खजुराहो, ट्रेन संख्या 12002 दिल्ली-रानी कमलापति, ट्रेन संख्या 12804 निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम, ट्रेन संख्या 12782निजामुद्दीन-मैसूर, ट्रेन संख्या 12646 निजामुद्दीन-एर्नाकुलम, ट्रेन संख्या 12148 निजामुद्दीन-कोल्हापुर, ट्रेन संख्या 12644 निजामुद्दीन-तिरुवनंतपुरम, ट्रेन संख्या 12050 निजामुद्दीन-झांसी, ट्रेन संख्या 64608 कानपुर सेंट्रल-झांसी, ट्रेन संख्या 20414 इंदौर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 20416 इंदौर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 12597 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ट्रेन संख्या 19306
कामाख्या-डॉ. अम्बेडकर नगर, ट्रेन संख्या 20172 निजामुद्दीन-रानी कमलापति, ट्रेन संख्या 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर, ट्रेन संख्या 15065 गोरखपुर-पनवेल, ट्रेन संख्या 15067 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस, ट्रेन संख्या 11080 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 19054 मुजफ्फरपुर-सूरत, ट्रेन संख्या 15045 गोरखपुर-ओखा, ट्रेन संख्या 16094 लखनऊ जं.-चेन्नई सेंट्रल, ट्रेन संख्या 15023 गोरखपुर-यशवंतपुर, ट्रेन संख्या 12104 लखनऊ-पुणे, ट्रेन संख्या 22122 लखनऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ट्रेन संख्या 12780 निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा, ट्रेन संख्या 11110 लखनऊ-झांसी, ट्रेन संख्या 11107 ग्वालियर-वाराणसी, ट्रेन संख्या 12183 भोपाल-प्रतापगढ़, ट्रेन संख्या 19313 इंदौर-पटना, ट्रेन संख्या 19305 डॉ. अम्बेडकर नगर -कामाख्या, ट्रेन संख्या 19321 इंदौर-पटना, ट्रेन संख्या 12447 मानिकपुर-निजामुद्दीन
- ये ट्रेनें की गईं निरस्त
ब्लॉक कार्य के कारण ट्रेन संख्या 05073 बेंगलुरु सिटी-लालकुआं मंगलवार को चलती है, यह 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक निरस्त रहेगी। ट्रेन संख्या 05074 लालकुआं-बेंगलुरु सिटी शनिवार को चलती है। यह 21 नवंबर से 26 दिसंबर तक रद्द रहेगी। ट्रेन संख्या 07075 हैदराबाद-गोरखपुर शुक्रवार, ट्रेन संख्या 07076 गोरखपुर-हैदराबाद रविवार को 22 नवंबर से 27 दिसंबर तक रद्द रहेगी।
- इन ट्रेनों को किया नियमित
ट्रेन संख्या गाड़ी संख्या 05073/05074 को ट्रेन संख्या 15301/15302, ट्रेन संख्या 07075/07076 को ट्रेन संख्या 22075/22076 के रूप में नियमित किया है।
- इन ट्रेनों के बदलेंगे मार्ग
ट्रेन संख्या 12174 प्रतापगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर-झांसी-बीनाइटारसी के बजाय कानपुर-हरपालपुर-ओहान-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 12108 सीतापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर-झांसी-इटारसी के बजाय कानपुर-हरपालपुर-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 22583 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोविंदपुरी-झांसी-बीना-इटारसी की जगह गोविंदपुरी-कानपुर-हरपालपुर-जबलपुर-इटारसी, ट्रेन संख्या 12590 चर्लपल्ली-गोरखपुर इटारसी-जबलपुर-कानपुर, ट्रेन संख्या 11407 पुणे-लखनऊ इटारसी-जबलपुर-कानपुर, ट्रेन संख्या 12410 निजामुद्दीन-रायगढ़ मथुरा-झांसी-बीना के बजाय मथुरा-बयाना-सोगरिया-बीना, ट्रेन संख्या 12406 निजामुद्दीन-भुसावल मथुरा-झांसी-बीना की जगह मथुरा-बयाना-बीना, ट्रेन संख्या 14622 फिरोजपुर नांदेड़ ग्वालियर-झांसी-बीना की जगह ग्वालियर-गुना-बीना, ट्रेन संख्या 14314 बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस ग्वालियर-गुना (रिवर्सल)-बीना, ट्रेन संख्या 14320 बरेली-इंदौर ग्वालियर-गुना-रूठियाई, ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद गोविंदपुरी-इटावा-ग्वालियर-गुना, ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा गुना-ग्वालियर-इटावा-गोविंदपुरी,ट्रेन संख्या 11123 ग्वालियर-बरौनी ग्वालियर-इटावा-कानपुर, ट्रेन संख्या 11124 बरौनी-ग्वालियर कानपुर-इटावा-ग्वालियर, ट्रेन संख्या 22129 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट ललितपुर- खजुराहो (रिवर्सल)-महोबा, ट्रेन संख्या 22130 अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस महोबा-खजुराहो (रिवर्सल)-ललितपुर, ट्रेन संख्या 12944 कानपुर सेंट्रल-वलसाड कानपुर-प्रयागराज-मानिकपुर-जबलपुर-इटारसी होकर चलेगी।
- इन ट्रेनों का आंशिक समापन-प्रारंभ होगा
ट्रेन संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर सिटी दतिया से प्रारंभ होगी।ट्रेन संख्या 19666 उदयपुर सिटी-खजुराहो दतिया पर समाप्त होगी। ट्रेन संख्या 12279 झांसी -नई दिल्ली ग्वालियर से प्रारंभ होगी। ट्रेन संख्या 12280 नई दिल्ली-झांसी ग्वालियर पर समाप्त होगी।