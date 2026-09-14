Lakhimpur Kheri News: चाकूबाजी में घायल युवक लखनऊ रेफर, तीन गिरफ्तार

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पुलिस की जांच में निशेष, आशीष और रवि को एक गुट का बताया जा रहा है। आचार्य टोला निवासी राहुल, सुमित, शिवम और राजा आदि दूसरे गुट में हैं। दोनों गुटों के बीच पहले से विवाद और रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों में पहले भी मारपीट हो चुकी है।सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि राहुल को शक था कि निशेष ने उसे मारने की सुपारी ली है। इसी विवाद में शनिवार रात राहुल साथियों के साथ शराब की दुकान के सामने खोखे पर बैठे निशेष और आशीष के पास पहुंचा और हमला कर दिया। चाकू लगने से निशेष गंभीर घायल हो गया। आशीष को मामूली चोटें आईं।घायल की मां मीना देवी की तहरीर पर चार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इनमें से नामजद राजा, सुमित और शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल की तलाश जारी है।पुलिस की विवेचना में यह भी सामने आया है कि निशेष के खिलाफ मारपीट, गैंगस्टर समेत तीन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों गुटों के युवकों के नशे के आदी होने की बात भी सामने आई है।शराब की दुकानों के बाहर जुटते हैं नशेड़ीधौरहरा नगर क्षेत्र में शराब की दो दुकानों के बाहर शाम होते ही नशे में धुत युवकों के जमावड़े और विवाद-मारपीट की शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हाईवे की दुकान पर सड़क पर शराबी आए दिन विवाद करते दिखाई देते हैं।