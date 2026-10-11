फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Woman hospital accused of taking money after delivery

Lakhimpur Kheri News: महिला अस्पताल में प्रसव के बाद रुपये लेने का आरोप

Sun, 11 Oct 2026 11:25 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 11 Oct 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Woman hospital accused of taking money after delivery
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में पीड़ित परिजन। स्रोत : वीडियो ग्रैब।
लखीमपुर खीरी। जिला महिला अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद आशा कार्यकर्ता पर रुपये लेने का आरोप लगा है। हरगांव क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी गुफरान ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया कि पत्नी के प्रसव के बाद उन्होंने आशा कार्यकर्ता को 4,700 रुपये दिए थे। मामले में सीएमएस डॉ. सुषमा सिंह ने जांच कराकर दोषी मिलने पर कार्रवाई की बात कही है।
विज्ञापन

गुफरान ने बताया कि वह शुक्रवार को अपनी पत्नी सबीना (30) को जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। उसी दिन शाम करीब चार बजे ऑपरेशन से सबीना ने बेटी को जन्म दिया। उनके मुताबिक, प्रसव के बाद उनसे पांच हजार रुपये मांगे गए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में मौजूद एक आशा कार्यकर्ता को 4,700 रुपये दे दिए।
विज्ञापन

आरोप है कि रविवार को आशा कार्यकर्ता ने तीन सौ रुपये अपनी जेब से खर्च करने की बात कहते हुए संबंधित रकम मांगी।
जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉ. सुषमा सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed