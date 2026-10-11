Lakhimpur Kheri News: डिजिटल क्रॉप सर्वे में खीरी को प्रदेश में 5वां स्थान

विज्ञापन



उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए राजस्व, कृषि सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगाया गया था। एप के माध्यम से खेतों पर जाकर सर्वे कराया गया। एप के माध्यम से 6,16,285 प्लॉट (खेतों) का सर्वे किया गया, जबकि 1,97,971 प्लॉट का सर्वे उपग्रह के माध्यम से हुआ। जिले में 2,31,480 खेतों का सर्वे नहीं हो सका। इन खेतों में पानी भरा होने के कारण सर्वेयर वहां नहीं पहुंच सके।

सर्वे की समयसीमा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब इन खेतों का सर्वे नहीं होगा। एप पर इन खेतों को ‘अनएबल टू सर्वे’ श्रेणी में दर्ज किया गया है। संवाद

लखीमपुर खीरी। फसलों के डिजिटल क्रॉप सर्वे में खीरी को प्रदेश में पांचवां स्थान मिला है। जिले में 99.53 प्रतिशत सर्वे पूरा किया गया।