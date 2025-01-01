Lakhimpur Kheri News: दुधवा मुख्यालय पर किसानों का महाआंदोलन आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
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पलियाकलां। सुहेली नदी की डिसिल्टिंग और नकहुआ नाले की सफाई की मांग को लेकर किसान शनिवार को दुधवा मुख्यालय के गेट पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। पलिया-दुधवा मार्ग के पास कलेक्टर वाली पुलिया पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 20वें दिन भी जारी रहा।
प्रस्तावित आंदोलन में किसानों को जुटाने के लिए किसान नेता दो दिन से गांवों और शहरी इलाकों में जनसंपर्क कर रहे हैं। घर-घर संपर्क के साथ लाउडस्पीकर से प्रचार कर किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की जा रही है।
इसी क्रम में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार अखिलेश श्रीवास्तव को मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में मकनपुर के पूर्व प्रधान करमजीत सिंह और गन्ना समिति के डायरेक्टर प्रतिनिधि जरनैल सिंह शामिल रहे।
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उन्होंने बताया कि सुहेली नदी में सिल्ट जमा होने और नकहुआ नाले की सफाई न होने से क्षेत्र में जलभराव और फसल नुकसान की समस्या हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का ठोस समाधान होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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प्रस्तावित आंदोलन में किसानों को जुटाने के लिए किसान नेता दो दिन से गांवों और शहरी इलाकों में जनसंपर्क कर रहे हैं। घर-घर संपर्क के साथ लाउडस्पीकर से प्रचार कर किसानों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की जा रही है।
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इसी क्रम में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार अखिलेश श्रीवास्तव को मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में मकनपुर के पूर्व प्रधान करमजीत सिंह और गन्ना समिति के डायरेक्टर प्रतिनिधि जरनैल सिंह शामिल रहे।
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उन्होंने बताया कि सुहेली नदी में सिल्ट जमा होने और नकहुआ नाले की सफाई न होने से क्षेत्र में जलभराव और फसल नुकसान की समस्या हो रही है। किसानों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का ठोस समाधान होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।