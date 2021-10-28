Lakhimpur Kheri News: तीन लोगों पर हमले के बाद ओझल हुआ तेंदुआ, पिंजरा खाली

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बुधवार दोपहर बल्लीपुर निवासी किसान राजेंद्र पर तेंदुए ने हमला कर दिया। पास में मौजूद उनकी पत्नी रामरती दरांती लेकर तेंदुए से भिड़ गईं, लेकिन तेंदुए ने उन्हें भी घायल कर दिया। कुछ घंटे बाद खेत से चारा लेकर लौट रहे बलस्टर नामक युवक पर भी तेंदुए ने हमला किया। तीनों घायलों का पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है।ग्रामीणों के मुताबिक, इससे पहले मझगईं के तिकोना फार्म में तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते और दो मवेशियों को शिकार बनाया था। वन विभाग ने वहां पिंजरा और ट्रैप कैमरा लगाया था, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। वनकर्मियों ने बल्लीपुर में भी पिंजरा लगाकर निगरानी बढ़ा दी है। दोनों स्थानों पर हमला करने वाला तेंदुआ एक ही प्रतीत होता है।वन क्षेत्राधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि बल्लीपुर में पिंजरा लगाया गया है और विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। पिंजरा लगाए 24 घंटे बीतने के बाद भी तेंदुए की कोई हलचल दर्ज नहीं हुई है। ग्रामीणों को सतर्क रहने और खेतों में अकेले न जाने की हिदायत दी गई है।