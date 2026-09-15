तिकुनिया कांड क्रॉस केस : दो आरोपियों ने सफाई देने से किया इन्कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

अदालत ने शेष दो आरोपियों को सफाई पेश करने के लिए एक और मौका देते हुए 16 सितंबर की तारीख तय की है। पिछली सुनवाई में आरोपियों ने सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान क्रॉस केस के आरोपी गुरविंदर सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने सफाई देने से इन्कार कर दिया। आरोपी गुरप्रीत सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता ने भी यही रुख अपनाया।दोनों आरोपियों की ओर से मौखिक रूप से कहा गया कि अभियोजन पक्ष के पास अपने आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसलिए वे अपनी सफाई में कोई गवाही नहीं देना चाहते। अदालत ने शेष दो आरोपियों को सफाई पेश करने का एक और मौका दिया है। अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को सुनवाईतिकुनिया कांड क्रॉस केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। स्थानीय अदालत मामले की निस्तारण प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। यह मामले के जल्द निस्तारण के प्रयासों का हिस्सा है।