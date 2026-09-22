लखीमपुर खीरी: मांस लदी पिकअप की टक्कर से तीन साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने वाहन को घेरा
धौरहरा क्षेत्र के महराजनगर गांव में मंगलवार को पिकअप की टक्कर से तीन वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। वाहन में मांस लदा था। ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया। पुलिस ने चालक और वाहन को हिरासत में लिया है।
विस्तार
लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के महराजनगर गांव में मंगलवार को सड़क किनारे खेल रहे तीन वर्षीय बच्चे को पिकअप वाहन ने रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप में मांस लदा हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और चालक समेत वाहन को कोतवाली ले आई।
गांव महराजनगर निवासी आलम कुरैशी का तीन वर्षीय पुत्र सलमान मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे सड़क किनारे खेल रहा था। इसी दौरान बरेली से मांस लेकर आ रही पिकअप (यूपी 34 बीटी 9396) ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में सलमान की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पिकअप को घेर लिया। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वाहन और चालक को कोतवाली पहुंचाया।
सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि परिजन बच्चे का पोस्टमॉर्टम नहीं कराना चाहते हैं। परिजनों की मांग पर वाहन मालिक को भी कोतवाली बुलाया गया है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।