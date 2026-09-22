लखीमपुर खीरी: मांस लदी पिकअप की टक्कर से तीन साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने वाहन को घेरा

लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र के महराजनगर गांव में मंगलवार को सड़क किनारे खेल रहे तीन वर्षीय बच्चे को पिकअप वाहन ने रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप में मांस लदा हुआ था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहन को घेर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया और चालक समेत वाहन को कोतवाली ले आई।

विज्ञापन