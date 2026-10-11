Lakhimpur Kheri News: महाराजा अग्रसेन के आदर्शों की याद दिलाएगी प्रतिमा

विज्ञापन

भीरा से आए पंडित अंशुल ने हवन-पूजन कराया। मूर्ति स्थापना के बाद श्रद्धालुओं ने जय अग्रसेन, जय अग्रोहा और जय वैश्य समाज के जयकारे लगाए।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने पांच हजार साल पहले ही समाजवाद की नींव रख दी थी। उनका ‘एक ईंट-एक रुपया’ का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है।कार्यक्रम को गोला पालिका अध्यक्ष रिंकू शुक्ला, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री गुरमीत कौर व विधान परिषद सदस्य सुधीर गुप्ता ने भी संबोधित किया। समाजसेवी भवानी शंकर माहेश्वरी ने आगंतुकों को स्मृति चिह्न प्रदान किए।