Lakhimpur Kheri News: एक सप्ताह से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार पकड़ा गया

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गोदावरी नगरपालिका के वार्ड संख्या छह और आसपास की लालपुर राम जानकी बस्ती में तेंदुए का आतंक था। वह शाम ढलते ही रिहायशी इलाकों में घुसकर पालतू मवेशियों का शिकार कर रहा था। दशहरे के बाद से वह करीब आधा दर्जन मवेशियों को मार चुका था।अतरिया सब-डिवीजन वन कार्यालय के प्रमुख चंदू भंडारी ने बताया कि ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए वन कर्मियों की विशेष टीम गठित की गई थी। दो दिन की मशक्कत के बाद बुधवार देर रात टीम ने डार्ट गन से तेंदुए को बेहोश कर काबू में कर लिया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे शुक्लाफांटा पार्क के प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। मंझरा पूरब गांव दो पिंजरे लगाने के बाद भी पकड़ में नहीं आया तेंदुआ : निघासन। उत्तर खीरी वन प्रभाग के बेलरायां क्षेत्र के मंझरा पूरब गांव में दो पिंजरे लगाने और लगातार निगरानी के बावजूद तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है। उसकी चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत है।कुछ दिन पहले तेंदुए ने घर में खेल रही पांच वर्षीय मनप्रीत कौर पर हमला कर दिया था। वह बच्ची को जबड़े में दबाकर करीब 50 मीटर तक घसीट ले गया था। पिता और चाचा ने साहस दिखाकर उसे छुड़ाया था। हमले में बच्ची घायल हो गई थी।इस घटना से दो दिन पहले एक फार्म के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए और लैब्राडोर की झड़प का वीडियो सामने आया था। इसके बाद वन विभाग ने वहां भी पिंजरा लगाया था। रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि वनकर्मी गश्त कर निगरानी कर रहे हैं। जल्द तेंदुआ पकड़ में आ जाएगा। संवाद