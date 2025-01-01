लक्ष्य जीत का है, व्यक्तिगत बातों को न दें महत्व : डॉ. प्रदीप

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महाभारत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पांडवों के पास जीत का लक्ष्य और जज्बा था, जबकि कौरव युद्ध के लिए लड़ रहे थे। इसी तरह भाजपा कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ने से विकास की गति तेज हुई है और कानून-व्यवस्था में सुधार आया है।भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने विश्वास जताया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में अपना पिछला रिकॉर्ड कायम रखेगी। जिला प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जिले के दौरे के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने भरोसा जताया कि कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए पूरा प्रयास करेंगे।बैठक में जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील सिंह ने इसका समर्थन किया। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा ने किया।इस दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री गौरव भाटिया, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, योगेश वर्मा, शशांक पटेल, सौरभ सिंह, अमन गिरि और विनोद शंकर अवस्थी समेत पार्टी के पदाधिकारी और जिला कार्यसमिति के सदस्य मौजूद रहे।