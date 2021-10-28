Lakhimpur Kheri News: कल दो जगह सजेगा शादी का मंडप, 278 जोड़े बनेंगे हमसफर

विज्ञापन



जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि गोला स्थित स्वर्गीय राजेंद्र गिरि स्मारक स्टेडियम में 193 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। वहीं, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में फूलबेहड़ रोड स्थित आशिता मैरिज लॉन, सांडा में 85 जोड़ों का आयोजन होगा। विज्ञापन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में सहायता देना है। इसके तहत पात्र जोड़ों का सामूहिक रूप से विवाह कराया जाता है। दोनों स्थानों पर आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि गोला स्थित स्वर्गीय राजेंद्र गिरि स्मारक स्टेडियम में 193 जोड़ों का विवाह कराया जाएगा। वहीं, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में फूलबेहड़ रोड स्थित आशिता मैरिज लॉन, सांडा में 85 जोड़ों का आयोजन होगा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी में सहायता देना है। इसके तहत पात्र जोड़ों का सामूहिक रूप से विवाह कराया जाता है। दोनों स्थानों पर आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रविवार को जिले में दो स्थानों पर 278 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। गोला और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। इनमें विवाह और निकाह समेत विभिन्न रीति-रिवाजों से जोड़ों के वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने की संभावना है।