Lakhimpur Kheri News: कई सवालों के बीच रोका गया अंतिम संस्कार, साक्ष्य दिखाए तो माने परिजन

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सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को घटनास्थल के साक्ष्य व पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल पर मिले दुर्घटना के निशान और क्षतिग्रस्त बाइक से प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का सामने आया है। रिपोर्ट में भी प्रिंस की मौत गंभीर अंदरूनी चोटों से होने की बात सामने आई।सीओ ने बताया कि साथी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल के साक्ष्य और क्षतिग्रस्त बाइक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सही कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके बाद परिजन शांत हुए और मंगलवार को प्रिंस का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संवाद