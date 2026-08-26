Lakhimpur Kheri News: छात्राओं की शिकायत सीधे पहुंचेगी जिम्मेदार अधिकारियों तक

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पेटिकाओं की चाबी संबंधित अधिकारियों के पास रहेगी और शिकायतों की नियमित निगरानी कर उनका निस्तारण कराया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि छात्राओं को सुरक्षित और सहज वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। शिकायत पेटिकाओं के माध्यम से छात्राएं बिना झिझक अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगी। प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कराई जाएगी।उन्होंने बताया कि पेटिका में विद्यालय की सुविधाओं की कमी, शौचालय व स्वच्छता, परिसर में असुरक्षा, किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के व्यवहार सहित अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतें डाली जा सकेंगी। शिकायत की प्रकृति के अनुसार विद्यालय, ब्लॉक या जिला स्तर पर कार्रवाई कराई जाएगी। गंभीर मामलों में उच्चाधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा।बीएसए ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत पेटिकाओं की प्रभावी निगरानी और प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता छात्राओं की पहचान यथासंभव गोपनीय रखने पर भी जोर दिया गया है।