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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The body of a young man was found outside his home, with differing claims about the cause of death

Lakhimpur Kheri News: घर के बाहर ही मिला युवक का शव मौत की वजह पर अलग-अलग दावे

Sat, 10 Oct 2026 12:19 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:19 AM IST
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The body of a young man was found outside his home, with differing claims about the cause of death
मृतक अरविंद की फाइल फोटो
गोला गोकर्णनाथ (खीरी)। ग्राम पंचायत वसलीपुर ग्रंट के मजरा नाथूपुर में बृहस्पतिवार देर रात अरविंद कुमार उर्फ महाजन (38) का शव घर से चंद कदम की दूरी पर मिला। पत्नी उर्मिला ने सांड़ के हमले से मौत होने की बात कही, जबकि बहन रामदेवी निवासी पल्हनापुर ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
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उर्मिला के मुताबिक, वह घर के अंदर सो रही थीं। उन्हें पता नहीं चला कि अरविंद कब बाहर चले गए। रात में कुत्तों के घर में घुसने पर उनकी नजर खुले दरवाजों पर पड़ी। बाहर जाकर देखा तो अरविंद जमीन पर पड़े थे और पास में सांड़ खड़ा था।
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वहीं, रामदेवी ने गोला कोतवाली में तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि हत्या कर घटना को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। उन्हें भाभी और कुछ लोगों पर शक है।
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सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि देर रात सांड़ के हमले से युवक की मौत की सूचना मिली थी। पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल, अभी तहरीर नहीं मिली है।
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