Lakhimpur Kheri News: बरसात में उफनाई पिरई नदी में लापता हुआ किशोर, तलाश जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 04 Sep 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
मितौली। बारिश में उफनाई पिरई नदी में शुक्रवार दोपहर नहाने गया सचिन गहरे पानी में लापता हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से सचिन की तलाश शुरू कराई है। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने शारदानगर से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है।
गांव ओदारा निवासी सुशील शर्मा का पुत्र सचिन (17) शुक्रवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ पिरई नदी में नहाने गया था। इसी दौरान नहाते समय सचिन अचानक गहरे पानी में चला गया, जिससे वह लापता हो गया।
उसके साथ मौजूद दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी। कुछ ही देर में नदी किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। सूचना पर मितौली पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर नदी में तलाश शुरू कराई।
विज्ञापन
कई घंटे बाद भी सुराग नहीं मिल सका। बताते हैं कि ओदारा गांव से पूरब की तरफ आलपुर गांव को जाने वाले मार्ग पर बने रपटा पुल के ऊपर से बरसात के चलते करीब चार फीट पानी बह रहा है। सीओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि गोताखोर लगातार नदी में किशोर की तलाश कर रहे हैं। शारदानगर से एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि देर शाम तक सचिन का कोई सुराग नहीं लग सका।
विज्ञापन
गांव ओदारा निवासी सुशील शर्मा का पुत्र सचिन (17) शुक्रवार दोपहर अपने दोस्तों के साथ पिरई नदी में नहाने गया था। इसी दौरान नहाते समय सचिन अचानक गहरे पानी में चला गया, जिससे वह लापता हो गया।
विज्ञापन
उसके साथ मौजूद दोस्तों ने परिजनों को सूचना दी। कुछ ही देर में नदी किनारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। सूचना पर मितौली पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर नदी में तलाश शुरू कराई।
विज्ञापन
कई घंटे बाद भी सुराग नहीं मिल सका। बताते हैं कि ओदारा गांव से पूरब की तरफ आलपुर गांव को जाने वाले मार्ग पर बने रपटा पुल के ऊपर से बरसात के चलते करीब चार फीट पानी बह रहा है। सीओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि गोताखोर लगातार नदी में किशोर की तलाश कर रहे हैं। शारदानगर से एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि देर शाम तक सचिन का कोई सुराग नहीं लग सका।