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Lakhimpur Kheri News: एसएसबी जवानों ने सड़क हादसे में घायल युवक को दिया नया जीवन

Sun, 30 Aug 2026 12:40 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 12:40 AM IST
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SSB jawans gave new life to a youth injured in a road accident
घायाल को प्राथमिक उपचार देते एसएसबी जवान: स्रोत: एसएसबी
लखीमपुर खीरी। 70वीं वाहिनी एसएसबी की मेडिकल टीम ने भीषण सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर नया जीवन देने का काम किया। शुक्रवार देर शाम करीब साढ़े आठ बजे वाहिनी मुख्यालय के गेट नंबर-1 से लगभग 50 मीटर दूर एक युवक पैदल जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी और चालक भाग गया।
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हादसे में ग्राम डाकी थाना फूलबेहड़ निवासी मंगल पुत्र गया प्रसाद के सिर में गंभीर चोट लगी और रक्तस्राव होने लगा। वह बेहोश हो गया। सूचना पर एसएसबी की मेडिकल टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार किया। बहता खून रोका और उसकी सांसों को संबल दिया।
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एसएसबी ने गोल्डन ऑवर में एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल लखीमपुर पहुंचाया। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज शुरू किया गया। सूचना पर पहुंचे घायल के परिजनों ने एसएसबी की सराहना की।
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