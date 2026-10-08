लखीमपुर खीरी: सपा-कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलक्ट्रेट गेट पर ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग-अलग स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्ञानेश कुमार के पुतले भी फूंके।

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सपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान पुतला फूंकने को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस पुतले छीनने की कोशिश करती रही, जबकि कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर अलग-अलग स्थानों पर पुतले फूंकते रहे।