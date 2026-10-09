Lakhimpur Kheri News: रोडवेज बस से 20 लाख के मोबाइल फोन रखे कार्टून ले गया कोई

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बस के लखीमपुर बस अड्डे पहुंचने पर व्यापारी का कर्मचारी कार्टून लेने पहुंचा तो वह नहीं मिला। इसके बाद व्यापारी ने सदर कोतवाली पुलिस को सूचना दी।पुलिस के मुताबिक, शहर के एक मोबाइल व्यापारी ने लखनऊ से सैमसंग के 22 फोन मंगाए थे। लखनऊ के व्यापारी ने मोबाइल फोन कार्टून में पैक कर रोडवेज बस में रखवाए थे। साथ ही बस कर्मचारी का मोबाइल नंबर देकर तय समय पर कार्टून उतरवाने की बात कही थी। बस के लखीमपुर पहुंचने पर कार्टून गायब मिला।व्यापारी की सूचना पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस को तहरीर मिलने का इंतजार है। सीओ महक शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। जानकारी कराई जाएगी। यदि ऐसी घटना हुई है तो जल्द खुलासा किया जाएगा।