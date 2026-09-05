Lakhimpur Kheri News: किसी ने फर्जी मुकदमे तो किसी ने शादी तुड़वाने की शिकायत की
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 05 Sep 2026 11:23 PM IST
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पलिया। संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को पीड़ित अलग-अलग समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने फर्जी मुकदमे में कार्रवाई तो किसी ने शादी तुड़वाने की शिकायत की।
राजस्व, पुलिस, बिजली समेत कई विभागों से जुड़ी 42 शिकायतें आईं। इनमें पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी गईं।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ अभिषेक कुमार सिंह ने की। पटिहन निवासी कैसरजहां ने पति को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। महिला के अनुसार, नशे में हुए मामूली विवाद में किसी को चोट नहीं आई थी। इसके बावजूद पुलिस ने मिलीभगत कर झूठा केस दर्ज किया।
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पलियाकलां के नगला निवासी युवती ने भी न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गांव के दो युवक, जो दुबई में हैं, उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाकर बार-बार शादी तुड़वा रहे हैं। मानसिक तनाव से परेशान युवती ने चेतावनी दी कि रिश्ता टूटने पर वह आत्महत्या को मजबूर होगी। सीडीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।डिप्टी सीएमओ अमितेश त्रिवेदी, डीएसओ सीमा त्रिपाठी, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम पुष्पक तोमर आदि मौजूद रहे।
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राजस्व, पुलिस, बिजली समेत कई विभागों से जुड़ी 42 शिकायतें आईं। इनमें पांच का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतें संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजी गईं।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता सीडीओ अभिषेक कुमार सिंह ने की। पटिहन निवासी कैसरजहां ने पति को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया। महिला के अनुसार, नशे में हुए मामूली विवाद में किसी को चोट नहीं आई थी। इसके बावजूद पुलिस ने मिलीभगत कर झूठा केस दर्ज किया।
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पलियाकलां के नगला निवासी युवती ने भी न्याय की गुहार लगाई। आरोप है कि गांव के दो युवक, जो दुबई में हैं, उसके चरित्र पर झूठे आरोप लगाकर बार-बार शादी तुड़वा रहे हैं। मानसिक तनाव से परेशान युवती ने चेतावनी दी कि रिश्ता टूटने पर वह आत्महत्या को मजबूर होगी। सीडीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।डिप्टी सीएमओ अमितेश त्रिवेदी, डीएसओ सीमा त्रिपाठी, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम पुष्पक तोमर आदि मौजूद रहे।